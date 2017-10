Aperto il nuovo anno accademico dell’Unitre Tradate

università corsi terza età corso

Sono riprese le attività didattiche e culturali di UNITRE sede di Tradate, per la stagione 2017/2018, con la presentazione del programma dei corsi e delle visite culturali. Nel panorama di 145 corsi, ne sono presenti 54 di Cultura generale, 11 di Informatica, 26 di Lingue Straniere, 25 di Attività motorie, 29 Laboratori pratici.

«Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 18 settembre e stanno evidenziando una ottima affluenza e notevole interesse, confermando l’importanza della nostra attività per la popolazione cittadina e dei comuni limitrofi – spiegano dall’Unitre -. Sta altresì aumentando l’interesse di persone giovani o ancora in età lavorativa, contribuendo così a vivacizzare l’ambiente, confermando lo scopo sociale del nostro operato e stimolando l’Associazione ad allargare il panorama culturale offerto».

Diversi corsi hanno visto esaurirsi i posti disponibili in pochi giorni, segno che gli argomenti proposti trovano un riscontro molto positivo tra gli Associati. «Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a contattare tempestivamente la Segreteria dell’Associazione per formalizzare la loro adesione prima dell’esaurimento delle disponibilità. Le attività didattiche sono previste a partire dall’inizio di questo mese di ottobre e si protrarranno fino al mese di maggio 2018».

«Il giorno 13 ottobre alle ore 21 si terrà in Villa Truffini la consueta Inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/2018, aperta a tutti gli Associati per un momento di ritrovato spirito comunitario e occasione di interscambio di informazioni e pareri – concludono dalla scuola -. Quest’anno la serata sarà allietata da una presentazione dei corsi di ballo previsti nel programma, per offrire la possibilità di conoscenza dei diversi stili e attirare interesse verso questo tipo di attività motoria molto utile per il benessere fisico e psicologico».