Aperto il poliambulatorio della Fondazione Raimondi

Foto varie

Alla presenza di autorità civili e religiose la storica Fondazione Raimondi Francesco ha inaugurato i nuovi Poliambulatori di Medicina Specialistica e Diagnostica. Una trentina le branche rappresentate nella struttura completamente rinnovata di Prospiano di Gorla Minore. Moltissimi gli invitati intervenuti: oltre agli storici amici e collaboratori della Fondazione anche tanti nuovi partner e operatori interessati ad approfondire le nuove offerte.

L’Open Day Poliambulatori, che ha coinvolto medici, amministratori, imprenditori, sportivi e consulenti sanitari, completa un percorso che ha visto la sede di via Volta cambiare fisionomia, con la costruzione di una nuova ala e l’ampliamento degli spazi esistenti. Ovunque si percepisce la grande attenzione riservata ai contenuti architettonici: nel nucleo residenziale della RSA, nella nuovissima palestra e nelle attigue aree di riabilitazione e, ovviamente, nei Poliambulatori. La predisposizione di strumentazione medicale e tecnologica di ultima generazione e un light planning personalizzato per gestire l’illuminazione in tutta la struttura, contribuiscono a rispondere al meglio ai bisogni di ospiti e pazienti.

I nuovi Poliambulatori coprono una gamma estesa di visite specialistiche ed esami emato–chimici e strumentali. Al Centro prelievi e alle sale per le Terapie fisiche si affianca lo Studio Professionale di Medicina dello Sport, che si avvale al proprio interno della collaborazione di un cardiologo dedicato, e il Servizio di Medicina del Lavoro, che offre consulenza e visite presso le imprese.

I servizi di Ecocardiografia, Ecocolordopplergrafia, Ecografia e Radiologia rispondono alle esigenze di diagnostica richieste sia dai pazienti esterni sia dagli ospiti della RSA e della Riabilitazione.

La consulenza medica specialistica include gli ambulatori di Angiologia e Chirurgia vascolare – Cardiologia – Dermatologia – Endocrinologia – Fisiatria – Fisioterapia – Ginecologia – Senologia – Logopedia – Neurologia – Neuropsichiatria infantile – Nutrizionismo – Oculistica – Omeopatia – Otorinolaringoiatria – Ortopedia – Podologia – Pneumologia – Psicologia. Lo Studio dentistico-odontoiatrico completa un’offerta di prestazioni cliniche e strumentali fra le più esaustive.

“La scelta di ampliare la nostra tradizionale offerta di cura e sostegno alla persona, conosciuta e apprezzata dalle comunità del territorio, nasce dalla constatazione che sempre più spesso si è alla ricerca di visite e consulenze mediche specialistiche, affidabili, da prenotare in tempi brevi, in regime di convenzione o anche privatistico ma sempre con un occhio attento ai costi”, sottolinea Adriano Mellani, Presidente di Fondazione Raimondi Francesco.

“La Residenza Sanitaria Assistenziale, la RSA aperta, l’Assistenza Domiciliare Integrata e la Riabilitazione continuano a registrare ottimi risultati dal punto di vista quantitativo, per il numero di persone e famiglie che si rivolgono a noi, e qualitativo per i ‘voti’ espressi nelle schede di valutazione che sottoponiamo a chi fa ricorso ai nostri servizi. I Poliambulatori sono la naturale evoluzione di un’idea di cura e soccorso nata 200 anni fa che, da allora, non ha mai smesso di funzionare, crescere e rendersi utile”, conclude Mellani.

La targa commemorativa in onore di Monsignor Giampaolo Citterio

Nel corso dell’inaugurazione dei nuovi Poliambulatori di Fondazione Raimondi Francesco, alla presenza del Vicario Episcopale Monsignor Michele Elli e di Don Giuseppe Lazzati Parroco di Prospiano Gorla Minore, è stata scoperta la targa alla memoria di Monsignor Giampaolo Citterio (1942-2017). Mons. Citterio era nato a Carugo (Como) il 22 febbraio 1942. Originario di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1966 dal cardinale Giovanni Colombo. Nello stesso anno aveva conseguito la licenza in Teologia.

Vicario parrocchiale a Sant’Ambrogio nel 1966, nel 1981 era diventato parroco a Vighignolo e nel 1987 parroco di San Domenico a Legnano. Dopo un periodo come amministratore parrocchiale a Busto Garolfo e a Legnano, nel 1996 era diventato parroco di San Vittore a Rho, nominato poi nel 2000 Decano di Rho. L’incarico di Vicario Episcopale di Zona (pastorale che comprende le parrocchie di Busto Arsizio, Legnano e della Valle Olona) gli era stato conferito dal cardinale Angelo Scola nel 2011. Era Prelato d’onore dal 2012.