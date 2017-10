Apertura della serra tropicale

Apertura della serra gestita dall’Associazione Utopia Tropicale. Lo spazio, alla terrazza del Belvedere di Comerio, sarà aperto domenica 22 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30. Durante la giornata sarà possibile ammirare le piante messe a dimora e vedere il lavoro di ristrutturazione svolto durante l’estate

La serra del Bervedere di Comerio si trova in via Stazione 8, Comerio. Per informazioni info@utopiatropicale.it. Facebook: Associazione Utopia Tropicale, cell 340 7751511 (Riccardo).

Leggi anche: Una piccola serra esotica nel cuore di Comerio