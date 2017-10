Appello di sindaco e prefetto: chiamate il pronto intervento solo in caso di pericolo

Incendio Campo dei fiori

Appello del Sindaco di Varese Davide Galimberti: Il fronte dell’incendio è presidiato e in spegnimento. Al momento ci sono in azione due canadair e le squadre stanno lavorando senza sosta. Si invitano i cittadini a mantenere la calma e chiamare i numeri di pronto intervento in caso di reale necessità e pericolo al fine di non rallentare le operazioni di soccorso.

Anche il Prefetto Giorgio Zanzi conferma che la situazione è sotto controllo e invita i cittadini a chiamare i numeri i pronto intervento solo nel caso si trovino in una situazione di reale pericolo.

