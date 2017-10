Appuntamento a Villa Cagnola per conoscere le opere di Caravaggio

Villa Cagnola a Gazzada

Proprio nei giorni nei quali le opere del pittore tornano protagoniste con la mostra Dentro Caravaggio a Palazzo reale a Milano ci sarà a Gazzada Schianno un incontro con Luca Frigerio nella splendida Villa Cagnola per “scoprire” la forza e la spiritualità della pittura del grande pittore lombardo.

Chi ammira oggi i dipinti di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571 – 1610) scopre una pittura impastata di colore e di sangue, ma anche di lacrime e di risate, di cielo e di terra. Ne intuisce il disagio esistenziale insieme alla gioia di vivere. Ne coglie l’esuberante carnalità accanto alla spiritualità più elevata. L’abisso del peccato sovrastato dal vertice della redenzione.

Al contrario di chi continua a sostenere che Caravaggio sia stato un ateo o un miscredente, lo scrittore e giornalista Luca Frigerio, autore del libro Caravaggio. La luce e le tenebre (Àncora Editrice), invita a scoprire la straordinaria spiritualità che promana da capolavori come la Vocazione di Matteo, L’incredulità di Tommaso, la Madonna dei pellegrini, per non citarne che alcuni.

Se ne parla in un incontro che si terrà domenica 15 ottobre, alle ore 17.30, nella splendida cornice di Villa Cagnola. La partecipazione è gratuita.

A seguire sarà possibile partecipare a una cena a buffet nella Villa (al costo di 18 euro; per prenotazioni: tel. 0332.461304, issr@villacagnola.it www.villacagnola.it)

Per informazioni e per contattare il relatore: tel. 349.8526032.