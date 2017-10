Apre Rossopomodoro alla “food court” del Centro Commerciale Campo dei Fiori

La nuova food court del centro commerciale Campo dei Fiori

Il Campo dei Fiori di Gavirate, il mall che sorge sulle rive del lago di Varese, dà il benvenuto alla stagione autunnale con importanti novità: si completa oggi, 19 ottobre la parte del rinnovato quinto piano del Centro dedicato all’offerta food che da qualche anno a questa parte risulta essere uno dei motori trainanti di questo genere di spazi commerciali.

Oltre agli esercizi già presenti, il progetto di riqualificazione ha infatti previsto l’apertura di una vera e propria food court di circa 1.000 mq e 300 sedute, progettata con l’obiettivo di essere uno spazio in grado di accogliere i clienti senza trasmettere la marcata connotazione di ‘area ristorazione’.

Visibile da tutto il mall, la nuova court è animata dal ristorante-pizzeria Rossopomodoro, che proprio oggi apre i battenti. Insieme al ristorante apre anche ’A Puteca, il locale sempre a marchio Rossopomodoro dedicato al cibo da strada partenopeo.

Ci sono poi – già aperti da qualche giorno – Myke Fish & Burger, il brand milanese che ha fatto dello street-food cucinato in maniera sana la sua filosofia, e La Piadineria, il marchio della piadina romagnola doc.

Ma non è finita: a inizio 2018 è prevista l’apertura di un sushi bar.

Sedute e tavoli sono presentate secondo diverse configurazioni diventando in questo modo la soluzione ideale per ogni occasione e ogni tempistica, sia per il cliente solo e frettoloso, sia per gruppi di amici riuniti per trascorrere insieme la serata.

I clienti possono infatti vivere il Campo dei Fiori anche oltre l’orario di chiusura dell’ipermercato e dei negozi situati ai piani inferiori: il quinto piano, che tra la fine di novembre e i primi di dicembre ospiterà anche il cinema ‘Multisala Electric’, così come il parcheggio nella sua interezza sono infatti aperti anche oltre le 21:00, orario di chiusura delle gallerie, dando così la possibilità di fermarsi per la cena dopo lo shopping del pomeriggio oppure di recarsi appositamente al cinema per la programmazione serale e prolungare poi la propria permanenza presso la food court.

Voluto dalla proprietà, l’ampliamento dell’offerta commerciale risponde all’esigenza di far fronte a una domanda che chiede servizi adatti a far vivere delle vere e proprie esperienze: le abitudini di consumo, infatti, non sono solo più consapevoli, ma anche decisamente più strutturate.