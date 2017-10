Aprono le iscrizioni per la nuova edizione di BlogLab

Per il sesto anno consecutivo torna Bloglab, il laboratorio di giornalismo interamente dedicato agli studenti. Dal 16 al 18 novembre le microredazioni delle scuole che decideranno di partecipare si sfideranno così nella realizzazione di un blog di comunicazione multimediale durante la nuova edizione del Festival GlocalNews.

L’edizione 2017 di Bloglab avrà due grandi novità, a partire dal tema. Quest’anno il filo conduttore sarà quello dei 4 beni Unesco della provincia di Varese, un argomento che i ragazzi affronteranno seguendo le indicazioni fornite dallo staff. L’altra novità è che Bloglab si allarga a livello nazionale. L’edizione di quest’anno, infatti, vede il sostegno del Ministero dell’Istruzione che promuoverà la partecipazione nelle scuole di tutt’Italia.

La formula del laboratorio/concorso rimane invece invariata: da giovedì mattina a sabato pomeriggio le microredazioni -formate da 4 studenti ciascuna- saranno chiamate a scrivere testi (anche in lingua inglese), produrre video e album fotografici per raccontare in modo personale i temi. Inoltre, i giovani giornalisti dovranno promuovere il loro lavoro attraverso i social, imparando a gestire in modo responsabile e proficuo questi canali di diffusione. Un lavoro a tutto tondo quindi in cui entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e tanta curiosità sono gli ingredienti necessari per partecipare al concorso che, negli anni, ha sempre riservato piacevoli sorprese a quanti hanno raccolto la sfida. La partecipazione è gratuita.

Per partecipare a Bloglab è sufficiente costituire una redazione formata da 4 studenti e iscriversi compilando il modulo disponibile a questo link. Le iscrizioni si chiuderanno il 3 novembre ma considerando l’apertura nazionale del concorso, quest’anno i posti riservati alle scuole della provincia sono limitati e quindi potrebbero esaurirsi prima della chiusura delle iscrizioni. In caso di eccedenza di squadre la selezione avverrà in base alla data di iscrizione.

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a bloglab.festivalglocal@gmail.com o chiamare il numero 3495984066