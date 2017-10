Ardor Lazzate e Castanese ancora in testa

Le immagini dei dilettanti

Classifica cortissima in Eccellenza, con l’Ardor Lazzate che vince contro l’Fbc Saronno e riesce a tenere il primo posto. In Promozione altro successo per la Castanese

ECCELLENZA

L’Ardor Lazzate batte 1-0 l’Fbc Saronno e si tiene il primo posto da solo. Alle sue spalle non molla l’Alcione, che con lo stesso risultato regola il Fenegrò. Sale in terza piazza il Verbano , vittorioso 1-0 a Lodi contro il Cavenago Fanfulla, mentre cade in casa l’Union Cassano trafitto 2-1 dalla Castellanzese. Pareggio per il Legnano 1-1 a Gaggiano nell’esordio di mister Rovellini, stesso finale per il Busto 81 a Vigevano. Senza reti lo scontro tra Lomellina e Sancolombano, bella vittoria per la Sestese: 2-1 all’Accademia Pavese. Turno di riposo per il Cavairate.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate 12; Alcione 11; Verbano 10; Lomellina, Castellanzese, Legnano, Union Cassano, Busto 81, Sestese 8; Cavenago Fanfulla 7; Vigevano, Fenegrò Gaggiano, Accademia Pavese, Sancolombano 6; Fbc Saronno, Calvairate 4.

PROMOZIONE

La Castanese vince ancora, questa volta 1-0 sulla Besnatese. L’Olimpia passa 1-0 sul campo della Cob 91 e sale al secondo posto. Stesso risultato per l’Uboldese, che ha la meglio sulla Vergiatese e la sorpassa in graduatoria. Senza reti a Laveno Mombello la sfida tra Gavirate e Belfortese, termina invece 4-4 tra Morazzone e Base 96. Colpi esterni per il Portichetto, 2-0 a Bresso, e per la Lentatese, 3-2 a Guanzate. La Rhodense batte 2-0 l’Universal Solaro. Riposo per il Brebbia.