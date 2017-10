Aria inquinata, superati i limiti in 7 provincie lombarde

Foto varie

Oggi, lunedì 16 ottobre, le centraline di Arpa Lombardia registrano per il quinto giorno consecutivo il superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano, Monza, Mantova, Bergamo, Brescia, e per il sesto giorno in quelle di Lodi e Cremona. La media provinciale a Milano si attesta su 58,9 mg/mc.

Secondo le previsioni elaborate dal Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia, il vasto campo di alta pressione presente su gran parte del Mediterraneo persisterà fino alla giornata di mercoledì, mantenendo condizioni di tempo favorevole all’accumulo di inquinanti anche per oggi e domani.

Successivamente l’indebolimento dell’anticiclone potrebbe portare a condizioni progressivamente più favorevoli alla dispersione degli inquinanti con un peggioramento più incisivo tra giovedì e venerdì.

“Si rinnova ancora l’invito ad avere comportamenti virtuosi – suggerisce Bruno Simini, presidente di Arpa Lombardia –: per esempio non accendere i riscaldamenti autonomi viste anche le temperature esterne sopra la media e, là dove possibile, usare i mezzi pubblici. Anche una guida “dolce”, con meno frenate e accelerazioni improvvise, può aiutare a ridurre sensibilmente l’inquinamento da polveri sottili”.

Per ulteriori informazioni www.arpalombardia.it