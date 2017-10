Arrestate la bionda e la bruna del mercoledì

Foto varie

Una bionda, l’altra bruna. Una, la 24enne, alleggeriva dei portafogli i malcapitati turisti stranieri, perlopiù svizzeri e tedeschi. L’altra, la 37enne, faceva il palo. Entrambe bulgare e un sodalizio che durava da tempo e in grado di portare un certo scompiglio al mercato di Luino, almeno fino a quando la polizia, attraverso una meticolosa ricostruzione dei prelievi con le carte di credito rubate, è riuscita a individuarle e ad arrestarle.

Come sempre è l’ingordigia a fare la differenza in questi casi, perché non passa inosservata soprattutto agli occhi di poliziotti esperti. Il 4 ottobre scorso le due donne, dopo aver rubato la carta di credito a una turista svizzera, si sono date alle pazza gioia, prelevando in poche ore e in varie banche del Luinese oltre tremila euro, lasciando sul territorio, come Pollicino, le briciole delle loro malefatte. Gli investigatori hanno ricostruito tutti i loro spostamenti fino ad individuarle e poiché non erano conosciute alle forze dell’ordine hanno ipotizzato che si trattasse di criminali del mercoledì, cioè il giorno in cui a Luino c’è il mercato, scenario ideale per i loro colpi.

E così i poliziotti in borghese hanno atteso il mercoledì successivo per individuare le due donne puntualmente comparse in via Comì per andare al mercato. Una volta tra i banchi, gli agenti le vedevano passare più volte accanto a una vittima potenziale e tentare di aprirle la borsa. Un po’ infastidite dagli astanti, il duo si defilava gettando all’interno di un bidone della spazzatura di piazza Garibaldi un portafoglio risultato, però, già svuotato del proprio contenuto. La coppia allora tentava di allontanarsi dal mercato velocemente , pensando di non dover fare i conti con i poliziotti, che a quel punto le bloccavano e identificavano. La 24 enne aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio; la 37enne si occupava principalmente di fare il “palo” alla prima. Perquisite le loro borse spuntava denaro contante, circa 200 euro, senza che le due donne ne riuscissero a dimostrare la provenienza lecita.

Le due donne, tratte in arresto e condotte in caserma, venivano sottoposte a foto-segnalamento e, grazie all’analisi delle impronte digitali si risaliva ad un “alias” della 24enne su cui già pendeva un ordine di cattura emesso della Procura della Repubblica di Bologna. La donna veniva quindi associata presso la Casa Circondariale di Como, dove dovrà espiare una pena detentiva di 11 mesi e 28 giorni, oltre che ad affrontare un processo, insieme alla propria complice, per i reati commessi a Luino.