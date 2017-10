Arrestato il rapinatore dal ciuffo biondo

E’ stato arrestato stamattina all’alba il 24enne tunisino che l’estate scorsa aveva rapinato un ventenne saronnese minacciandolo con un coltello per farsi consegnare pochi spiccioli. Ad incastrare il rapinatore il suo look un ciuffo biondo che con la descrizione della vittima, le immagini della videosorveglianza e le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno guidata dal capitano Pietro Laghezza non gli ha lasciato scampo.

Tutto è iniziato la notte tra l’11 e il 12 luglio quando l’una della notte un 20enne che percorreva via Ramazzotti, viene avvicinato da un individuo che lo afferra per il collo e, dopo averlo percosso con un pugno, sotto la minaccia di un coltello si fa consegnare i pochi euro che aveva in tasca. Il ragazzo torna a casa e la mattina dopo presenta denuncia alla caserma di via Manzoni.

I carabinieri avviano le indagini con l’analisi di alcune telecamere di attività commerciali dislocate lungo le vie della zona e grazie alla precisa descrizione fisica fatta dal giovane il numero dei sospettati è decisamente limitato. Di questi, uno aveva, proprio nel periodo in cui fu commessa la rapina, un particolare che non era sfuggito alla descrizione del rapinato: un ciuffo biondo. Durante le indagini, numerosi sono stati gli appostamenti eseguiti dai militari, anche in borghese, per cercare di individuare il colpevole. La difficoltà scaturiva dal fatto che nel frattempo il tunisino aveva modificato il suo look, anche se una volta individuato, si è risaliti anche a una precedente fotosegnaletica, che lo aveva ritratto proprio con quel peculiare ciuffetto biondo appena visibile sulla fronte. Così stamattina è scattato l’arresto e il trasferimento al carcere di Busto Arsizio.