Arriva Ecoquiz, per vincere rispettando l’ambiente

I 32 comuni della Convenzione di Sesto Calende per la gestione dell’appalto della raccolta dei rifiuti (in collaborazione con le ditte di raccolta ​Econord, Aspem, Tramonto Antonio e Iseda​) annunciano una nuova iniziativa dedicata alle scuole del territorio.

Dopo il grande successo della campagna “L’ecopagella di Capitan Eco” dello scorso anno, riservata alle scuole primarie, sono questa volta gli alunni delle scuole secondarie che si sono iscritte negli scorsi mesi (superiori e classi terze di primo grado) ad essere protagonisti con “​ECOQUIZ, in missione​ ​per​ ​il​ ​pianeta”.

ECOQUIZ è un gioco on line, gestito da Achab Group (​www.ecoquiz.it​, giocabile su sito web o scaricabile su dispositivi IOS o Android) con domande a risposta multipla su tematiche inerenti la sostenibilità ambientale. Scopo del gioco è accumulare punti rispondendo in modo corretto a più domande possibili nel minor tempo possibile, con bonus, possibilità di sfide “one to one” e altri meccanismi di accumulo punti tutti da scoprire.

Dal 16 ottobre dunque e fino al 17 novembre, per le classi iscritte Vi saranno ​due classifiche aggiornate in tempo reale ​associate a due concorsi paralleli: classifica individuale (a sua volta da sdoppiare in alunni delle secondarie di 1° grado e di 2°) ​con in palio per i primi tre classificati di ciascun grado un iPad mini, uno smartphone Huawei e un lettore Kindle; ​classifica unica delle classi con 750 euro in palio per la migliore (quella che avrà il maggior punteggio assommando i singoli​ ​giocatori).

Gli operatori della Convenzione stanno passando in tutte le classi iscritte per consegnare​ ​il​ ​materiale​ ​informativo​ ​e​ ​lanciare​ ​il​ ​gioco…​ ​che​ ​vinca​ ​il​ ​migliore!