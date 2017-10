Arriva il corso per diventare arbitro di calcio

Foto varie di calcio

La Sezione Arbitri di Saronno, intitolata a Pierino Cattaneo e affiliata alla FIGC e all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) organizza il consueto corso autunnale per diventare arbitri di calcio. Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 35 anni di età.

L’associazione sportiva è presente a Saronno fin dal 1978 e vanta numerosi associati impegnati a livello nazionale e regionale in tutte le “specializzazioni” di questa disciplina: direttori di gara, assistenti, arbitri di calcio a cinque e osservatori. Il corso è un passaggio fondamentale per rinfoltire gli organici e assicurare la copertura di tutte le partite.

Le iscrizioni sono aperte sino a fine ottobre e le lezioni si terranno a partire da martedì 17 ottobre (l’orario è quello delle 20,45) nei locali della sede di via Vecchia per Solaro 31 a Saronno.

Con il superamento del corso è garantito un rimborso spese per ogni gara diretta (tra i 30 e i 50 euro circa), oltre al rilascio di una tessera che consente l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, il credito formativo scolastico, nonché la possibilità di frequentare gratuitamente il polo atletico sezionale, con personale qualificato, e i raduni che vengono organizzati con frequenza periodica.

Per maggiori informazioni si può contattare l’indirizzo email pres.saronno@aia-figc.it, il sito www.aiasaronno.it, oppure il numero 338.3818380 via SMS o WhatsApp.