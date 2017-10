Arriva il Foehn, protezione civile in allerta

Il fotografo luinese non si è fatto scappare lo spettacolo del lago Maggiore in questa giornata di vento

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio vento forte dalle 10 di venerdì 6 ottobre. L’avviso di criticità vale anche come comunicazione per i rischi con codice giallo.

IL METEO – “Nella giornata di domani, venerdì 6 ottobre – spiega l’assessore Simona Bordonali- la regione sara’ interessata dal transito di un veloce fronte freddo, che determinerà un generale rinforzo dei venti settentrionali (Foehn) già dalle prime ore del giorno sui rilievi alpini e prealpini, dalla tarda mattinata anche sulla pianura. Fase acuta dell’evento con massime intensità nel pomeriggio su Nordovest e pianura centroccidentale. Graduale attenuazione della ventilazione a partire dalla serata”.

CODICE ARANCIONE – In base a queste previsioni, è previsto codice arancione per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese); IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese); IM-10 (Pianura centrale, province Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano) e IM-12 (Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano e Pavia).

CODICE GIALLO – Il codice giallo è invece previsto sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia), IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).