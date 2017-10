Arriva la nuova stazione, previsti due giorni di tilt al valico del Gaggiolo

Cantello - Code alla dogana di Gaggiolo

A segnalarlo, lo stesso comune di Cantello: a causa dei lavori in corso nella zona tra il valico di Gaggiolo e la nuova stazione ferroviaria ora in costruzione, si prevedono nei prossimi giorni problemi alla circolazione stradale.

Nei giorni di Venerdì 27 e Sabato 28 ottobre 2017 dalle 00.00 alle 24.00 senso unico alternato sulla Via Lugano (bivio Via per Rodero / Gaggiolo Centro / Via Clivio) e sulla Strada provinciale 3 (Rotatoria Carrefour) con tempi di attesa lunghi, a causa dei lavori di asfaltatura.

Per non rimanere imbottigliati nei lavori, il comune consiglia di utilizzare il più possibile percorsi alternativi, utilizzando i valichi di Uggiate Trevano (CO), Bizzarone (CO), Clivio (VA) e Saltrio (VA)

Cartelli con l’avviso sono stati posizionati nei punti di maggior passaggio del traffico transfrontaliero.