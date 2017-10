Arte e bancarelle, Arsago più vivace che mai

corte Merletti cascina Arsago Seprio

La tradizionale Festa del Paese di Arsago Seprio ha riscosso quest’anno un enorme successo. Attività culturali, divertimenti per bambini, musica e buon cibo, in una ricetta capace di attrarre anche visitatori da fuori paese.

Una giornata, quella del 15 ottobre, che ha visto un’enorme affluenza di pubblico per le vie del paese grazie anche alla concomitante “Giornata d’Autunno” organizzata dal FAI, che ha permesso la visita di molti siti arsaghesi, sia quelli più noti (come il Battistero) sia quelli più esclusivi (come la “casa dell’architetto aperta in via straordinaria).

«Complice anche la splendida giornata, sia i cittadini sia i moltissimi visitatori da fuori paese hanno potuto scoprire le bellezze storico-artistiche della nostra piccola realtà e i siti di rilevanza ambientale, senza dimenticare qualche acquisto tra le bancarelle» spiegano il vicesindaco Martino Rosso e il presidente della Commissione Biblioteca Dorita Giannoni. Una domenica ricca di appuntamenti, dalla premiazione del Premio Sciatt (la benemerenza civica) – quest’anno assegnato all’ex presidente della Pro Loco Felice Tognella – alla consueta processione della Madonna del Rosario, senza dimenticare la simpatica scalata al palo della cuccagna.

arsago seprio

Molto apprezzata anche la XIII Rassegna Biennale Artisti Varesini inaugurata il 14 Ottobre, che ha visto nella giornata di domenica più di mille presenze. La mostra, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Museo Maga, e organizzata con il supporto del Sistema Bibliotecario Panizzi, resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, sino al 29 ottobre 2017 (aperta mercoledì dalle 10.00 alle 12.00; venerdì dalle 20.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30).