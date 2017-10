Asfaltatura in via Ferrario

asfaltatura asfaltature gallarate

L’amministrazione comunale di Gallarate comunica che a partire da mercoledì 25 ottobre si effettueranno i lavori di ribitumatura della via Ercole Ferrario, nel tratto da Largo Verrotti di Pianella (la rotonda dei carabinieri) fino all’incrocio con la via Magenta.

Non si escludono rallentamenti alla circolazione, per questo conviene tenersi alla larga, se possibile, per chi deve transitare in auto.

«L’amministrazione si scusa son da ora con residenti e automobilisti per gli eventuali disagi che potrebbero venire a crearsi».

È uno degli interventi previsti dal piano asfaltature avviato in estate (qui l’elenco completo)