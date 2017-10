Assegnata la borsa lavoro “Dario Fantinato”

associazione imprese europee

Il 20 marzo scorso Aime, durante un incontro pubblico, si era presa l’impegno di assegnare una borsa lavoro del valore di 8.000 euro per studenti e laureandi intitolata a Dario Fantinato (nella foto). Ad aggiudicarsela è stata Chiara Marrapodi, giovane laureanda iscritta al corso di laurea magistrale in “Global Entrepreneurship Economics and Management” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Una selezione non facile, che ha impegnato la commissione aggiudicatrice in due sedute di valutazione, per un totale di oltre 10 ore per valutare i sette candidati. Dal prossimo 23 ottobre, Chiara Marrapodi sarà impegnata in un percorso lavorativo presso la Emmetre spa/Fantinato Group per un periodo di 6 mesi. Una opportunità di lavoro importante che vedrà impegnata la vincitrice su un particolare progetto di consolidamento e sviluppo del marchio FG Fantinato Group, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti a marchio e collaborazioni in cobranding con realtà locali della provincia di Varese.

Inoltre in questi sei mesi di impegno professionale, la studentessa dovrà realizzare un progetto che dovrà proporre nuovi concetti di marketing e pubblicità nell’ambito della gdo (grande distribuzione organizzata) e del retail, anche in termini di soluzioni commerciali e di negoziazione, analisi delle tendenze di

mercato e concetti di “push” e valorizzazione del prodotto locale.