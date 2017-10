Outfit: Tally Weijl

L’abbigliamento sportivo non è mai stato così di moda come in questo autunno-inverno!

Quando si parla di tuta non si parla solo di tuta da ginnastica, ma quella che si usa come moderno completo da giorno o da sera, quando si vuole stare comode e cool allo stesso tempo.

Le tute vengono realizzate con tessuto tecnico e impreziosite con pellami speciali e complementi che le rendono uniche e portabili in ogni istante della giornata.

Questo trend gli inglesi lo chiamano “athleisure” e in questa stagione giocherà il ruolo del centravanti.

Sulle passerelle della fashion week si sono viste fantastiche reinterpretazioni dello sportswear dalle più grandi case di moda come Gucci, Dior e Dolce & Gabbana che hanno saputo dare un tocco di classe sporty, come solo loro sanno fare.

Le felpe si portano con il cappuccio e le tute da ginnastica sono un perfetto sostituto del tailleur pantalone

Lo sporty è il nuovo classico, ideale perfetto per le donne sempre di corsa e in movimento!

Sabina