“Attenersi agli avvisi, non andate nei boschi”

Incendio Campo dei Fiori notte domenica

L’Unità di Soccorso Tecnico, UST con sede nel Parco del campo dei Fiori, in questi giorni ha tenuto aperto con squadre di tecnici il presidio alla Rasa per intervenire in caso di assistenza agli operatori impegnati nelle zone impervie.

“In questi giorni diverse persone sono transitate al centro parco chiedendo informazioni su itinerari o si sono spinte verso il Mt Legnone per osservare e documentare da lontano gli incendi”, fanno sapere da UST, componente specializzata nella ricerca persone in ambiente impervio.

“UST Varese informa che è necessario attenersi agli avvisi e divieti emessi dalle istituzioni preposte e quindi evitare ogni tipologia di escursione in zone prossime alle operazioni di spegnimento e bonifica. Oltre all’intensità del fumo è doveroso ricordare che le strutture di soccorso sono già ampiamente impegnate sul territorio del parco e curiosi o escursionisti inappropriati diventerebbero in caso di necessità di soccorso un ulteriore fattore di criticità”.

“In questi momenti la cosa migliore è lasciare le zone boschive e di montagna libere e lasciare ai soccorsi la possibilità di concentrarsi unicamente sulla risoluzione dell’emergenza in atto con la massima fiducia del loro operato”, concludono da UST.