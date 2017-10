Attraversamento pericoloso alla stazione di Ghirla: “Si intervenga prima della tragedia”

Foto varie

La sicurezza stradale del tratto compreso tra Ganna e Ghirla preoccupa i cittadini che da tempo si sono attivati per cercare di trovare una soluzione ad un problema viabilistico molto pericoloso.

«Tre anni fa - racconta un gruppo di cittadini – abbiamo consegnato al Comune di Valganna delle richieste di intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale preoccupati per la totale mancanza di controllo della velocità delle auto. Tali richieste comprendevano: un semaforo pedonale a Ghirla per accedere alla stazione dei pullman e nuovi attraversamenti pedonali con segnalazione luminosa».

La richiesta di allora non è finita nel dimenticatoio dell’amministrazione comunale: ha superato il primo step salvo poi fermarsi All’ANAS.

«Dopo due anni – secondo quanto riferito dal sindaco in un colloquio con i cittadini -, sono state trovate le risorse finanziarie ed eseguiti i relativi progetti che sono stati mandati all’ANAS. Ormai un altro anno sta passando ed anche altri residenti stanno chiedendo interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale ma non succede nulla».

Il comune di Valganna è composto da cinque frazioni: Ganna, Ghirla, Mondonico Marzio e Boarezzo e vede le due frazioni di Ganna e Ghirla attraversate dalla statale che da Varese arriva fino a Ponte Tresa.

Il problema principale è rappresentato dal fatto che nella frazione di Ghirla c’è la stazione dei pullman e per arrivarci bisogna attraversare il tratto di statale di solito già molto trafficato, ma ancor più intasato negli orari mattutini anche da mezzi pesanti e auto che superano di gran lunga il limite di velocità.

«Chiediamo di intervenire al più presto – spiegano i cittadini – perché l’attraversamento è con strisce pedonali ormai invisibili con illuminazione insufficiente e senza segnalazione luminosa. I nostri ragazzi per andare a scuola devono attraversarlo per arrivare alla fermata dei pullman assieme a tutti i ragazzi dei paesi limitrofi. Da Ghirla infatti si raggiungono gli istituti di istruzione superiore di secondo grado di Luino e Varese e la stazione viene utilizzata anche dai bambini che frequentano la scuola elementare di Ganna e le scuole secondarie di primo grado di Cunardo e Marchirolo. La situazione è pericolosissima e non bisogna attendere il peggio per aspettare ad intervenire».