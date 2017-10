Autista ha un malore, autobus finisce contro l\'albero

Sono limitati al vetro anteriore danneggiato dai rami i danni riportati dal pullman delle linee urbane che ieri mattina si è schiantato contro un albero dopo l’intersezione tra via Toti e via Pasubio. All’origine dell’incidente il malore di cui è stato vittima il conducente.

E’ successo intorno alle 9,30: il mezzo si era appena fermato allo stop ma quando è ripartito l’autista ha perso per qualche secondo il controllo del pullman che è finito contro un albero.

Solo uno scossone per i viaggiatori un po’ spaventati ma tutti illesi. Il conducente è rimasto comunque padrone di sé tanto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Ha allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto, oltre all’ambulanza che l’ha portato all’ospedale per le cure del caso, anche la polizia locale. Mentre i vigili hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul posto sono arrivati i responsabili dell’azienda di trasporti che hanno “recuperato” viaggiatori e il bus.