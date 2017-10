Auto contro il cantiere dell’autostrada: due feriti

(immagine di repertorio)

Doppio incidente questa mattina, domenica 8 ottobre, attorno alle 5 in Autostrada.

Entrambi si sono verificati nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Nord.

Il primo ha coinvolto una vettura con a bordo un giovane di 20 anni e un uomo di 39 che sono andati a sbattere contro le installazioni a protezione del cantiere stradale. Nell’urto i due occupanti sono rimasti feriti seriamente. Per soccorrerli sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che li hanno trasportati in codice giallo negli ospedali di Legnano e Castellanza. Per permettere le operazioni di soccorso il tratto è rimasto chiuso all’altezza di Castellanza.

Dopo pochi minuti, due vetture si sono scontrate sempre alla stessa altezza provocando leggere ferite ai due automobilisti e ai passeggeri, 4 giovani tra i 23 e i 28 anni, anche loro trasportati, in codice verde all’ospedale di Castellanza.