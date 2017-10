Cassano Magnago - Incendio auto

In fiamme nella notte un’auto regolarmente parcheggiata. E’ successo ieri, poco dopo le 22.30 a Cassano Magnano, in via Trento.

Galleria fotografica Cassano Magnago - Incendio auto 4 di 4

Sul posto sono intervenuti con un’autopompa i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti.