Auto incidentata e valutazione del danno

Gli incidenti stradali sono un rischio connaturato alla circolazione su strada di veicoli motorizzati come le automobili. In molti casi il comportamento umano, riconducibile a diverse cause, quasi sempre alla colpa per negligenza, provoca sinistri stradali in cui rimangano coinvolti spesso sia cose (le automobili del conducente che ha provocato l’incidente e quelle degli altri), sia persone (conducenti e passeggeri).

Il danno all’automobile risulta sempre diverso in ogni caso e va sottoposto ad accertamenti in modo da verificare la sua portata ed i costi di riparazione o sostituzione di pezzi. Alle volte ci si chiede se la riparazione sia sempre la risposta migliore di fronte a una situazione di questo genere.

In effetti, la riparazione non risulta sempre l’unica strada vantaggiosa per il recupero dell’automobile incidentata. A volte la vendita dell’auto sinistrata ad aziende come la SamautoCars e l’acquisto di un’auto nuova potrebbe essere la scelta migliore.

La valutazione del rischio incidenti in Lombardia

Il rischio di incidenti stradali dipende da diverse variabili, il territorio, l’ora e il periodo dell’anno e, infine, le persone coinvolte.

Un’indagine Istat relativa all’anno 2015 e pubblicata alla fine del 2016 ha evidenziato, in particolare, l’evoluzione del rischio di sinistro stradale in Lombardia ed in uno dei centri cittadini maggiormente trafficati in questa regione, Varese.

All’interno dei dati raccolti si evidenzia che gli incidenti verificatesi nel 2015 sono circa 2015 e si presume in questi che tutti abbiano causato danni alle cose e, quindi, ai veicoli. Quindi, in termini di auto incidentate Varese si colloca nella media dei sinistri stradali della Lombardia.

La Regione lombarda ha riscontrato una significativa diminuzione del numero di incidenti che si colloca sensibilmente oltre la media italiana.

Il rischio di produzione di un sinistro sale in presenza di alcune situazioni; un esempio è quello dell’ora poiché in fasce temporali comprese tra l’1 e le 2 del mattino il rischio sicuramente sale. Ma questa voce di rischio potrebbe essere influenzata anche da una decisione importante della persona coinvolta in un sinistro, come decidere se riparare oppure sostituire l’automobile sinistrata.

Il rischio della riparazione di un’auto incidentata

Quello della riparazione dell’auto incidentata rappresenta un vero e proprio dilemma. Infatti, ci si chiede se sia anche possibile che con l’immissione in circolazione sulle strade delle auto incidentate, Varese diventi un luogo di aumento del rischio di sinistro stradale. La risposta in questo caso è che, in effetti, questo rappresenta un fattore di potenziale aumento del rischio poiché non sempre una riparazione o una sostituzione di un pezzo della macchina è ottimale, soprattutto quando i danni sono particolarmente estesi.

Alcuni studi, in particolare, evidenziano lo svantaggio di effettuare riparazioni perché a livello economico e, altresì, per un ragionamento di lungo periodo potrebbero non essere una soluzione efficace.

La soluzione avanzata da molte aziende operanti in ambito automobilistico come la SamautoCars è quella della cessione della propria vettura incidentata.

L’opzione della vendita dell’auto incidentata

Sicuramente un’opzione importante che si deve considerare in caso di sinistri stradali con danni alle vetture e quella della vendita delle auto incidentate al fine di acquistare una nuova vettura.

Ci sono, infatti, aziende specializzate nella vendita di automobili sinistrate come la SamautoCarsche sono focalizzate su sistemi di stima della vettura danneggiata e sul suo acquisto. In questo modo, si ottiene la somma perfetta per investire in una nuova auto e, contemporaneamente, sulla propria sicurezza e quella degli altri.