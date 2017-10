Autocisterna si ribalta alla Folla

via Morosini

Un’autocisterna si è ribaltata sabato mattina alla Folla di Malnate. Il pesante mezzo si è “adagiato su un fianco” in prossimità di una curva. Erano circa le 7.30 del mattino.

L’autista non è rimasto ferito ma il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto è intervenuto il nucleo NBCR dei vigili del fuoco poiché il camion che trasportava olio ha perso il liquido sulla strada. In supporto ai vigili del fuoco, per regolare il traffico ed eseguire i rilievi, due pattuglie della polizia locale di Malnate e una pattuglia della polizia di stato in ausilio.

Piuttosto lungo ed impegnativo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto travasare l’olio della cisterna per poter poi rimettere il mezzo in carreggiata.