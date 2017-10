Autonomia, si parte subito. Tavolo unico con tre regioni

Foto varie

«Ieri il Governo centrale ha risposto favorevolmente alla mia richiesta di partire subito, aprendo un tavolo unico con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La data indicata e’ nella settimana che inizia con il 6 di novembre. I tempi ci sono, anche se il Consiglio regionale dovrà accelerare un po’ con i lavori. Se martedì 7 novembre l’Aula di Palazzo Pirelli approverà, come mi auguro, la risoluzione, potremo partire subito dopo con la trattativa. E’ una buona notizia, perché vuol dire accelerare e fare ciò che dobbiamo rapidamente».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, conversando con i cronisti in merito alle tempistiche previste per l’apertura delle trattative con Palazzo Chigi oggetto del referendum per l’Autonomia del 22 ottobre.

«Non c’e’ alcun dissidio fra me e Luca Zaia. L’ho già detto ieri e per sottolinearlo, ho persino cambiato la foto ai miei profili social, pubblicandone una che ci vede ritratti insieme abbracciati sul pratone di Pontida», ha aggiunto il governatore lombardo.

Il referendum veneto, ha spiegato Maroni, «aveva un quesito diverso dal nostro, che è più vincolante e ci impedisce di chiedere lo Statuto Speciale. Per tutto il resto, però, siamo assolutamente allineati e abbiamo interesse a fare una battaglia

comune. C’e’ anche l’Emilia Romagna? Benissimo, l’unione fa la forza. Procediamo quindi d’intesa, Lombardia e Veneto: abbiamo fatto insieme il referendum, faremo insieme anche la trattativa con il Governo».