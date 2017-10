autostrada a8

(ultimo aggiornamento: lunedì 2 ottobre 2017)

AUTOSTRADA A8/A26 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Autostrade per l’Italia comunica che, per consentire il risanamento della pavimentazione, sulla D08-Diramazione Gallarate-Gattico, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 4 alle ore 06:00 di venerdì 6 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni: A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed A8 Milano-Varese.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata delle stazioni autostradali di Arona o di Borgomanero (sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce) o di Sesto Calende-Vergiate (sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico).

Cantieri superstrada 336 da autostrada A8 per Malpensa

Per otto giorni, da lunedì 18 settembre, è previsto un restringimento e riduzione di velocità su entrambe le carreggiate della superstrada di Malpensa, nel tratto a ridosso degli svincoli di Somma Lombardo e del Terminal 2. Attenzione ai cantieri e alle possibili code.