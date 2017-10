Autovelox, parcheggi e viabilità: le proposte dell’opposizione

Pochi giorni fa, il comandante della Polizia Locale di Malnate, Stefano Lanna, ha ospitato nel proprio ufficio il consigliere di Forza Italia, Marco Damiani, che gli ha esposto le proprie idee riguardo i temi caldi della viabilità cittadina.

Queste le considerazioni del consigliere comunale.

PER ME LA PRIORITÀ DEVE ESSERE LA FLUIDIFICAZIONE E LA RIDUZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO CITTÀ:

La soluzione ottima sarebbe costruire una grande rotonda difronte al Municipio per eliminare quei semafori da cui partono tutti gli ingorghi, ma questo sarebbe un progetto economicamente impegnativo che purtroppo non penso trovi l’assenso della Giunta.

Provvisoriamente abbiamo concordato alcune soluzioni già perseguibili nel breve periodo compatibilmente al PUMS (nell’arco di due-tre anni): modificare i timer dei semafori per creare “l’onda verde” a favore di chi percorre la statale Briantea e predisporre un divieto di accesso in via Bernasconi per coloro che percorrono la statale dalla corsia opposta in direzione Como.

Per non fermare la circolazione quando non necessario, negli incroci del viale Kennedy, via Bernasconi e viale Trieste, ho chiesto di anticipare lo spegnimento dei semafori già dalle ore serali.

PARCHEGGI: ho ribadito le proposte che avevo fatto in campagna elettorale volte ad agevolare i pendolari malnatesi che posteggiano l’auto nei pressi della stazione, situazione ulteriormente aggravatasi dopo l’avvio del piano sosta a Varese. Con il Comandante si è ipotizzato di riservare un tot di parcheggi ai malnatesi, identificabili con un apposito bollino, e sanzionando in quegli spazi chi proviene da altri comuni.

AUTOVELOX CHE SANZIONERANNO SOLO IN PRESENZA DELLA PATTUGLIA: ho dato delle indicazioni che medino l’esigenza di vigilare sui limiti di velocità laddove effettivamente è pericoloso (es: San Salvatore, via Ravina e via Settembrini), considerando sempre il buon senso affinché non si abusi di questi strumenti per fare cassa.

MEZZI PESANTI: Ho espresso il mio apprezzamento per i controlli che da qualche giorno vengono fatti sui mezzi pesanti che circolano in città, chiedendo anche di sanzionare coloro che non rispettano il divieto di circolazione salendo dalle Fontanelle a Gurone (via Adua).

TELECAMERE LEGGI-TARGHE, SICUREZZA IN SENSO LATO:

Ho ribadito l’idea che propongo da anni, di installare delle telecamere leggi-targhe negli unici 5 ingressi ed uscite in città. Il Comandante non solo ha confermato l’utilità del progetto, ma già in Commissione ne aveva accreditato l’ipotesi di condividere i dati con i Comuni limitrofi individuando così chi entra ed esce dal paese.

FINALITÀ DELL’INCONTRO: finalizzato a verificare la fattibilità tecnica di alcune proposte per le quali sarà però imprescindibile trovare anche la condivisione con le altre forze politiche.