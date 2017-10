Autunno poetico al Fratello Sole

silvio raffo

Si è da poco conclusa la XV edizione del concorso di poesia Sole d’Autunno del Cinema Teatro Fratello Sole, che proponeva ai partecipanti una riflessione sul dopo Expo e sul nostro rapporto, spesso contraddittorio, con il pianeta Terra e con le sue risorse.

Domenica 1 ottobre, in occasione della festa inaugurale Assaggi Sole, si è svolta nella sala del teatro la premiazione dei vincitori nelle tre sezioni del concorso (bambini, ragazzi e adulti). Presto sarà svelato il tema dell’edizione 2017-2018, a cura di Benedetta Sarrica, ma nel frattempo la

“missione poesia” del Fratello Sole non si ferma.

A partire da lunedì 16 ottobre 2017 tornano in teatro gli Incontri con la Poesia. Il primo appuntamento in rassegna – dal titolo Simpatico Autunno – sarà una “Passeggiata nella stagione del raccolto” attraverso testi poetici e in prosa che vanno dal Medioevo agli anni Duemila, scelti e recitati da Silvio Raffo. Ampio il ventaglio di autori proposti da Raffo, uomini e donne che hanno amato e raccontato, ciascuno con la propria sensibilità, la stagione autunnale: Kenko Hosh, Folgore da San Gimignano, Giacomo Leopardi, Emily Dickinson, Tomaso Landolfi, Antonia Pozzi, Vincenzo Cardarelli, Maria Luisa Spaziani.

La serata avrà inizio alle ore 21. Il costo d’ingresso è di Euro 5,00 per gli adulti e gratuito per gli studenti.