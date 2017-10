Avvocati e professori fanno il punto sulla riforma della giustizia penale

tribunale busto arsizio

Quanto e come cambierà la giustizia penale in Italia con la cosiddetta Legge Orlando? Sarà realmente la “volta buona” per mettere mano a criticità di lungo corso che affliggono il nostro sistema? A queste domande vuole dare risposta il convegno organizzato dalla Scuola di Diritto della LIUC – Università Cattaneo per il prossimo venerdì 20 ottobre.

In vigore dallo scorso 3 agosto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017, la legge introduce “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Numerosi infatti i cambiamenti sia sul piano del diritto penale sostanziale che di quello processuale. Sul primo versante le principali novità riguardano la prescrizione el’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie.

“Dal punto di vista processuale – spiega Enrico Maria Mancuso, Professore incaricato di Diritto Processuale Penale della LIUC – Università Cattaneo, tra i relatori dell’incontro – resta da capire se le novità introdotte garantiranno realmente una maggiore efficienza e se porteranno soluzioni concrete al problema tutto italiano dei troppi processi”.

Nel corso del convegno si approfondiranno alcuni nodi particolarmente critici e dibattuti quali la modifica della disciplina delle impugnazioni e le numerose deleghe affidate al Governo su temi quali la riforma dell’ordinamento penitenziario, le misure di sicurezza personali, il casellario giudiziale e le intercettazioni, anche mediante l’immissione di captatori informatici.

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.