B-Art, in tanti alle Officine Creative

Tantissimi di visitatori in due giorni hanno partecipato a B-Art Barasso, la rassegna di arte e artigianato di alta qualità che si è svolta sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre presso le Officine Creative di Barasso.

Galleria fotografica BArt a Barasso 4 di 23

Atelier aperti, eventi collaterali, espositori in mostra hanno animato i grandi ambienti dell’insediamento industriale della “Fratelli Rossi”, che fu la più grande fabbrica di Pipe del mondo, oggi luogo di fascino capace ancora di raccontare la sua lunga storia.

Proprio alla produzione di pipe, ancora una vera eccellenza della provincia di Varese, è stata dedicata un’area dove hanno esposto ARDOR PIPE, ARMELLINI MAURO, ERCOLEPIPE, GIGI PIPE, M. GASPARINI, PAOLO CROCI LAVORAZIONE PIPE, PARONELLI PIPE, SANTAMBROGIO, SAVINELLI.

Un’occasione unica per conoscere e ammirare in un solo luogo i migliori pezzi da collezione e di vendita. Grande successo anche per la visita guidata alla ditta Savinelli e Croci che ha svelato la lunga e affascinante lavorazione della pipa.

La rassegna è stata un viaggio ideale tra gli atelier presenti a Officine Creative e alcune delle attività più originali e di qualità della provincia di Varese, che temporaneamente hanno occupato gli spazi con l’eccellenza della loro produzione artistica, permettendo al visitatore di ammirare e acquistare i lavori proposti.

Gli artisti e gli artigiani che hanno sede in Officine Creative hanno accolto i visitatori nei propri atelier e artist warehouse, per mostrare da vicino la produzione e i luoghi di lavoro, con allestimenti anche progettati ad hoc per l’evento. La rassegna è promossa e fortemente voluta dal Comune di Barasso, è realizzata dalla Proloco di Barasso in collaborazione con il Comune di Luvinate e il Parco Campo dei Fiori di Varese.

B-ART BARASSO

RASSEGNA DI ARTE E ARTIGIANATO DI ALTA QUALITÁ NEGLI SPAZI E TRA GLI ATELIER DI OFFICINE CREATIVE

via F. Rossi 39/41 21020, Barsso (Va)

Info T 0332 743386

www.facebook.com/BArtBarasso/