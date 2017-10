Banchetto in piazza per la raccolta firme a sostegno della campagna “Ero Straniero”

Foto varie

Anche ad Albizzate, domenica 8 ottobre in piazza IV Novembre dalle ore 9 alle 18, si raccoglieranno le firme a sostegno della campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene”, lanciata ufficialmente il 12 aprile in una conferenza stampa al Senato da Emma Bonino e dalle altre organizzazioni che, insieme a Radicali Italiani, sono promotrici della legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi – Fini e cambiare le politiche sull’immigrazione puntando su inclusione e lavoro.

La legge di iniziativa popolare dal titolo “Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari” è promossa da Radicali Italiani insieme a Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, CILD, con il sostegno di numerose organizzazioni impegnate sul fronte dell’immigrazione, tra cui Caritas Italiana, Fondazione Migrantes Comunità di Sant’Egidio e tante associazioni locali.

A maggio è partita in tutta Italia la raccolta firme, anche con il supporto di un’ampia rete di Sono cinquantamila le firme di cittadini italiani da raccogliere in sei mesi per sottoporre la legge all’attenzione del Parlamento.

Al banchetto di Albizzate si potrà firmare a sostegno dell’iniziativa domenica 8 ottobre in piazza IV Novembre dalle ore 9 alle 18.

Ecco una sintesi dei contenuti della proposta di legge: LEGGI QUI