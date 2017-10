Banco Bpm: in cinque vanno in Nazionale

Le convocazioni di Alessandro Campagna, commissario tecnico del Settebello di pallanuoto, hanno “riempito la cassetta delle lettere” della Banco BPM Busto Arsizio.

Sono ben cinque infatti i giocatori della Sport Management chiamati a vestire la calottina azzurra per quattro giorni – 29 ottobre / 1 novembre – di allenamenti al centro federale di Ostia. Un collegiale che servirà come primo step per la nuova stagione agonistica, che ha per obiettivo principale la disputa agli Europei di Barcellona nel luglio 2018.

Tra gli azzurri ci saranno quindi il capitano Pietro Figlioli, poi Valentino Gallo (foto in alto), Gianmarco Nicosia, Cristiano Mirarchi e Andrea Fondelli: il drappello della Banco BPM sarà così il più rappresentato in Nazionale dopo quello della Pro Recco. I giocatori di Gu Baldineti raggiungeranno Ostia dopo aver giocato – sabato 28, ore 18 – la partita esterna di campionato nella vasca della Rari Nantes Florentia, a Firenze.

I CONVOCATI

– Goran Volarevic, Niccolò Gitto, Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Lorenzo Bruni, Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique (Pro Recco)

– Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Gianmarco Nicosia e Cristiano Mirarchi (Banco BPM Sp. Man. Busto Arsizio)

– Marco Del Lungo, Zeno Bertoli e Nicholas Presciutti (AN Brescia)

– Alessandro Velotto, Vincenzo Dolce (CC Napoli),

– Francesco De Michelis (Roma Nuoto)

– Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik) .

Completano lo staff l’assistente Amedeo Pomilio, il team manager Alessandro Duspiva, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Giovanni Melchiorri, la psicologa Bruna Rossi, il fisioterapista Luca Mamprin.