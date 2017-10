Bandits, brusco risveglio: l’Ora è troppo forte

Bandits Varese hockey ghiaccio

Dura sconfitta esterna per i Bandits che interrompono la loro bella corsa nel campionato di Italian Hockey League perdendo 8-1 sulla pista all’aperto di Ora, contro una delle formazioni più quotate del torneo.

Mai in partita i ragazzi di coach John Cacciatore: i “Frogs” sono apparsi ancora troppo forti per i gialloneri e hanno subito indirizzato il match con tre reti nella prima frazione di gioco. Di Gamper e Zelger su azioni personali le prime due marcature, di Tschoell il tris in situazione di superiorità.

Anche il terzo centrale è stato simile: Varese trafitto da Gamper e Massar nei primi due minuti della frazione e sotto di ben cinque reti, divenute poi sei in occasione della doppietta di Massar arrivata al 37.25. Doppietta giunta anche dalla stecca di Zelger subito dopo il secondo intervallo, quando in porta per gli ospiti è andato Crippa al posto di Broggi.

I Bandits hanno poi sfruttato una penalità agli avversari per realizzare la rete della bandiera per mano di Michael Mazzacane (41.26) su assist di Rigoni. Una prodezza rimasta isolata, perché la gabbia del forte Giovanelli è altrimenti rimasta inviolata mentre l’Ora ha ulteriormente arrotondato il risultato con Calovi. E neppure la doppia superiorità varesina nel finale ha portato a una seconda segnatura.

Hc Auer-Ora – Bandits Varese 8-1 (3-0, 3-0, 2-1)

Marcatori: 10.19 Gamper (O), 13.21 Zelger (o), 17.51 Tschoell (O – Ghizzo, Stimpfl); 20.29 Gamper (O – Calovi, Zerbetto), 22.00 Massar (O – Pedrini, Girardi), 37.25 Massar (O); 40.30 Zelger (O – Ghizzo, Zerbetto), 41.26 M. Mazzacane (V – Rigoni), 55.51 Calovi (O – Negri, Zerbetto).

Varese: Broggi (Crippa dal 40′); Barban, Papalillo, Rigoni, E. Mazzacane, F. Borghi, Cortenova, Cesarini; Andreoni, M. Mazzacane, Rizzo, Pirro, Principi, P. Borghi, Privitera, Teruggia, Odoni, Di Vincenzo, Sorrenti, L. Mandelli. All. Cacciatore.