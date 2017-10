Bandits in casa per respirare aria d’alta quota

Bandits Varese hockey ghiaccio

Sesto turno di campionato e occasione da sfruttare per i Bandits Varese: la squadra di John Cacciatore scende in pista domenica sera – 15 ottobre, dalle 19,30 – al PalAlbani per sfidare il Feltreghiaccio e ha la possibilità, in caso di vittoria, di consolidare una posizione di classifica decisamente positiva.

Dopo il blitz vincente di Caldaro i gialloneri sono saliti al sesto posto con 8 punti, una situazione che dà loro i favori del pronostico nel match contro i veneti di Marco Scapinello, ancora senza punti dopo quattro partite giocate (una in meno del Varese).

Per la prima volta in stagione quindi, Andreoni e compagni scenderanno sul ghiaccio con un po’ di pressione sulle spalle dovuta dalla situazione di classifica; in questo avvio di campionato i Bandits sono apparsi superiori ai bellunesi che però, non vanno sottovalutati anche perché hanno in organico alcuni ottimi giocatori. Burzacca a difesa della gabbia è una garanzia così come Gorza in difesa; fino a questo momento l’attacco ha prodotto poco (solo 6 reti all’attivo contro 24 subite) ma ha in Gris un elemento capace di ispirare e concludere.

Come di consueto, per il Varese, sarà necessario limitare le situazioni di inferiorità numerica, anche se i gialloneri hanno dimostrato di saper districarsi abbastanza bene anche con l’uomo in meno (sono addirittura i migliori per reti segnate in shorthand, ben 3 in 5 gare).

L’incontro del PalAlbani sarà arbitrato dai signori Lazzeri e Gruber (assistiti da Gallo e Pace); chi non potrà partecipare alla partita ha a disposizione la diretta radiofonica online di Radio Village Network.

Il big match della sesta giornata tra le due squadre che comandano la graduatoria, Milano e Ora, è invece stata posticipata al prossimo 22 novembre, perché sabato sera all’Agorà i rossoblu disputeranno la Supercoppa Italiana contro il Rittner Buam.