Barca turistica si incaglia al Panperduto, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di sabato 7 ottobre sul Ticino, al Panperduto. Una delle imbarcazioni impegnate nel giro di navigazione turistica si è incagliata in una grossa catena, utilizzata per l’approdo di una piattaforma per il trasporto dei mezzi pesanti.

Il comandante e l’armatore del mezzo, una volta capita la situazione, hanno quindi fermato il mezzo a circa tre metri dalla riva e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sulla barca erano presenti trenta persone che sono state fatte scendere dal mezzo e portate a riva con il mezzo nautico dei Vigili del Fuoco. Non ci sono stati momenti di panico o situazioni pericolose.

Sul posto è intervenuta la squadra di Somma Lombardo, il reparto nautico di Varese e gli specialisti SAF. I Vigili del Fuoco sono intervenuti via terra ma anche in acqua, salendo dalla Maddalena fino ad arrivare nel punto in cui si era incagliata la chiatta motorizzata.

La navigazione del Panperduto, tramite due percorsi turistici differenti, è iniziata il 24 settembre. Si tratta di un progetto sperimentale di navigazione destinato a fornire il sito di un nuovo servizio turistico che nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Navigare l’Adda ed Ester Produzioni, gestore dell’ostello e del Museo delle Acque Italo-Svizzere, in accordo con ETVilloresi.

