Battello Milano, 90 anni sul Lago: festa coi 90enni

Lo storico battello inaugurato nel 1927 compie 90 anni di navigazione sul Lago Ceresio, la prossima domenica la Società Navigazione del lago di Lugano festeggia con un giro dedicato a tutti i 90enni.

Domenica 22 ottobre La motonave Milano navigherà sulle rotte storiche di Porlezza, un giro tutto dedicato ai 90enni con musica dal vivo e bar a bordo servito da Cambusa Lugano. Tutti i 90enni viaggeranno gratuitamente mentre per i loro accompagnatori potranno viaggiare a metà prezzo. La partenza dall’imbarcadero Lugano-Giardino è fissata per le ore 14.50 e da Paradiso alle ore 14:57. Rientro alle ore 17:35 a Lugano-Giardino e alle ore 17:53 a Paradiso. Per informazioni su come partecipare chiamateci allo 091 222 11 11 o per e-mail sales@lakelugano.ch. Nel 1926 il battello fu trasportato a Lugano in più pezzi grazie alla ferrovia per poi essere assemblato sullo scalo d’alaggio del cantiere navale SNN. Il battello venne varato nel 1927 con il nome “Lugano” e lo mantenne fino al 1961.

Nel 1961 un altro battello fa la sua comparsa sul lago Ceresio ed è la motonave “Lugano”, dato che non potevano esistere due battelli aventi lo stesso nome, lo storico battello fu ribattezzato da “Lugano” a “Milano”, nome che porta tutt’ora a grandi lettere. Il battello storico è stato protagonista di un importante restauro a gennaio 2016, gli interni (gran parte in legno) sono stati messi risalto in tutto il loro splendore, dalla cabina di comando alle sale di 1° e 2° classe mentre i pavimenti esterni sono stati aggiornati con materiali più resistenti agli agenti atmosferici mentre il legno delle panchine è di nuovo visibile in tutta la sua lucentezza.

Giovedì 19 ottobre tornano di Dinner Boat sul lago di Lugano, il battello ristorante vi aspetta ogni giovedì fino al 14 dicembre all’imbarcadero Lugano Centrale dalle ore 19:30 alle 22:30 con un ricco menù autunnale by Cambusa Lugano. Non perdetevi l’occasione di gustare ottimi piatti oltre a della gustosa selvaggina direttamente sul Lago di Lugano, l’entrata è gratuita. Dall’11 novembre ed ogni sabato sera anche la Fondue Boat con crociera serale.