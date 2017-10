Gli auguri di Besano al super centenario Erardo Vacchini

Besano - 100 anni di Erardo Vacchi

Il secolo di vita? Un traguardo che si può raggiungere perfettamente lucidi, autonomi e sorridenti. La dimostrazione è Erardo Vacchini, che oggi festeggia i 100 anni a Besano, circondato dalla famiglia e dagli amici.

Sabato per il signor Erardo anche gli auguri e un riconoscimento dalla sua Besano, il luogo dove ha passato l’estate per tanti anni e che ha scelto per trascorrere una serena vecchiaia, dopo una vita di lavoro a Milano.

Il sindaco Leslie Mulas gli ha consegnato una targa a nome di tutta la cittadinanza, poi si è brindato con il festeggiato e i figli.

“Davvero in gamba il signor Erardo – dice il sindaco – Vive ancora da solo ed è in forma come se avesse vent’anni di meno. Sempre sorridente, ha avuto una vita molto piena e forse è questo che gli ha consentito di arrivare lucido ed in forma fino a questa età”.

Una vita davvero intensa e piena di passioni, quella di Erardo Vacchini: prima motorista militare poi civile, ha lavorato anche all’Alfa Romeo dei tempi d’oro, prima di mettersi in proprio con un’officina a Milano. Tanto lavoro ma anche tante passioni: nella sua vita lunga un secolo ha preso anche il brevetto di pilota ma è stato pure calciatore, ciclista e perfino un discreto cantante lirico.