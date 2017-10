Bignami: “Anche l’Italia ai mondiali di calcio per pazienti psichiatrici”

Foto varie

Lo scorso 25 ottobre, in sala Nassirya presso il Senato della Repubblica Italiana, si è svolta la presentazione del libro “Crazy for football”, evento organizzato dalla senatrice Laura Bignami. Nel volume la storia di dodici persone che hanno compiuto un’incredibile impresa: partecipare al primo Mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici in Giappone guidati dal dottor Santo Rullo, opera già insignita questo marzo del David di Donatello.

Alla presentazione sono intervenuti Andrea Montemurro, Presidente della Divisione Calcio a 5 FIGC, Volfango De Biasi e Francesco Trento, autori del libro, Enrico Zanchini, allenatore della Nazionale e Santo Rullo, psichiatra e Presidente dell’International Football Committee in Mental Health.

In questa occasione é stato fatto un annuncio: la volontà di partecipare ai Mondiali del 2018 a Roma. La Senatrice Bignami, che sin dall’inizio ha sostenuto questa iniziativa, conferma il suo sostegno agli azzurri: “ho creduto fin dall’inizio a questa ‘armata brancaleone’ come loro stesso amano definirsi, piena di sogni e pochissime certezze. Ora molti risultati li hanno raggiunti e sono la prova evidente di come il calcio e lo sport in generale possano favorire la riabilitazione e la rivincita delle persone con problemi di salute mentale”. A fine conferenza la Senatrice ha rivolto un augurio ai relatori: “spero che la vostra amicizia duri per sempre visto i risultati che avete raggiunto insieme” e uno ai moltissimi Senatori presenti affermando “essendo previsto nella legge di bilancio un intero capitolo dedicato allo sport valutiamo la possibilità di sostenere l’iniziativa del Mondiale”.