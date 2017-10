Bimbo di quattro anni cade dal settimo piano

Foto varie

Erano da poco passate le 10 quando le sirene delle ambulanze sono risuonate Ore 10:06 in Via Isimbardi al civico 6, a Milano, quartiere Stadera.

Un bambino di quattro anni era caduto dal settimo piano di uno stabile con cortile.

Il 118 ha inviato sul posto automedica, ambulanza e forze dell’ordine.

Il bimbo è stato accompagnato dal medico e dall’ambulanza in codice Rosso all’ospedale di Niguarda.

Procede il 113 per la ricostruzione dell’accaduto, anche se dalle prime informazioni sembra che il volo del piccolo, figlio di una coppia di cittadini originari delle Filippine, sia stato attutito per via di alcune “onduline” in plastica poste come tettoia all’interno del condominio.

All’arrivo dei soccorritori il bambnino era grave ma cosciente.