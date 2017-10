Binoculers live al Twiggy. Nel weekend anche DJ Set

Binoculers

Il fine settimana al Twiggy Cafè di Via De Cristoforis inizia venerdì sera con RC Waves che presenta “Yes Lord!” (ore 21:30, ingresso libero), un nuovo dj-set con la a migliore selezione di pop, indie, hip hop per poter superare al meglio i giorni più difficili.

Sabato 21 ottobre serata “Karmadrome”, dj Set a cura di Carlo Villa e Andrea Bertolio (ore 21:30, ingresso libero). La prima, vera e originale indie night milanese, nata oltre 25 anni fa al Rainbow Club torna oggi con il meglio del sound alternativo old-school anni ’80, ’90 e oltre. (Post Punk, Indie, New Wave, Madchester, Britpop, Punk, Grunge, Synth Pop, Electronica, Trip-Hop). Con dJs: Carlo Villa e Andrea Bertolio.

Domenica 22 ottobre live con Binoculers (ore 21:30, ingresso libero). La band di Amburgo porterà il suo nuovo album “Sun Sounds” on stage, in formazione a duo, per ricreare le sonorità raffinatissime dell’album. Tra Notwist e Lali Puna, un meraviglioso intreccio tra percussioni, mellotron, archi, samples e manipolazioni elettroniche in forma canzone. Il tutto farà da sfondo alla bellissima voce di Nadja Rüdebusch, mente fondatrice del progetto.