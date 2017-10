Bivacco e disturbo ai passanti: sanzioni e un daspo urbano

Polizia locale Saronno

Mattinata di controlli per gli uomini della Polizia locale guidata dal comandante Giuseppe Sala.

Questa mattina, nell’ambito dei controlli anti-degrado messi in atto su input dell’Amministrazione comunale, sono stati fermati cinque cittadini extracomunitari. Quattro dei fermati stavano bivaccando nella zona tra il centro storico e la stazione, mentre un quinto stava importunando i passanti.

Per i primi è scattata la sanzione in base al regolamento comunale che prevede una multa da 100 euro per chi bivacca in centro città mentre per il quinto è stato emesso un daspo urbano che prevede sempre un verbale da 100 euro ma anche un provvedimento di allontanamento di 48 ore dallo scalo ferroviario.

Dei cinque fermati nessuno aveva i documenti in regola: due ne erano completamente sprovvisti e sono stati fotosegnalati. Dagli accertamenti è emerso che a carico di uno di loro era già stato emesso un decreto di espulsione e che il secondo era al suo primo incontro con la legge.

Denunciati per il mancato rispetto delle norme che regolano l’immigrazione anche gli altri tre perché avevano con sé solo la carta d’identità.