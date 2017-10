Black out di un’ora per lo scoppio di una centralina

Varese vista dal campanile, oggi (inserita in galleria)

Varese è senza luce elettrica dalle 16 e 30 circa, quando in piazza battistero, nei dintorni della banca, è stato udito un forte botto.

“Sono scappati tutto dalla sede della banca – racconta un testimone - e sono arrivati i vigili del fuoco. Nella banca sono saltati tutti i pc, ed usciva fumo da un tombino”.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito, bloccando l’accesso agli ascensori degli edifici della zona. In sostanza sembra ci vi sia stato un problema di centraline elettriche, ed è stata allertata la centrale operativa di Enel. Chiusa per metà via Marconi e l’entrata in piazza Marsala. I Vigili del Fuoco stanno lavorando intorno ad un tombino per raggiungere la centralina da cui sarebbero originati i corto circuiti e le esplosioni udite dai passanti. Al buio è rimasto per circa un’ora l’intero Corso Matteotti e alcune vie limitrofe al centro storico.

Non vi sono conseguenze per le persone, o almeno finora non si è a conoscenza di persone ferite, ma perdurano fino alle 17 e 30 i disagi per la mancanza di luce elettrica.

Aggiornamento:

La luce è tornata in piazza Battistero alle ore 17 e 40.