Blocco del traffico? Per ora no

smog auto pm10

Ci sarà il blocco del traffico anche a Gallarate? Non si sa, almeno per ora.

La domanda ha iniziato a serpeggiare fin dal mattino, da quando la Regione ha annunciato le rafforzare misure per contrastare l’inquinamento atmosferico, agendo su traffico veicolare, riscaldamenti e comportamenti individuali.

Da Palazzo Borghi e dal Comando della Polizia Locale della città, però, fanno sapere che nessuna comunicazione formale è ancora arrivata. Almeno allo stato attuale non sono dunque previsti blocchi. Nel frattempo, se girate in auto, occhio ai cantieri per le asfaltature (vedi qui).