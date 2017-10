Blow Up apre il cineforum delle Arti

cinema film pellicole locandine

Giovedì 5 ottobre inizia il terzo ciclo di Cineforum alle Arti.

Il film in programma è Blow Up di Michelangelo Antonioni con David Hemmings, Sarah Miles, Vanessa Redgrave, che ora torna in prima visione grazie al restauro distribuito dalla Cineteca di Bologna.

Il film ha ottenuto quattro candidature a Premi Oscar ed è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento.

A Londra, un fotografo di moda crede di aver visto (e fotografato) un omicidio. Cerca di arrivare alla soluzione del mistero, ma non ci riesce. La realtà ha molte facce, persino l’evidenza, persino un’immagine impressionata su lastra possono essere negate

Come sempre l’introduzione e il commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.

Le tessere sono in vendita ala cassa del Cinema. L’ingresso è aperto a tutti.

Il programma completo del cineforum del Cinema delle Arti 2017

Giovedì 05/10 BLOW UP di Michelangelo Antonioni.

Ore 21.00 (versione originale con sottotitoli – Restaurato dalla Cineteca di Bologna)

con David Hemmings, Vanessa Redgrave, Peter Bowles.

Giovedì 12/10 L’INTRUSA di Leonardo Di Costanzo. Cannes 2017

Ore 21.00 con Anna Patierno, Gianni Vastarella, Marcello Fonte.

Giovedì 19/10 LADY MACBETH di William Oldroyd. Cannes 2017

Ore 21.00 con Florence Pugh e Cosmo Jarvis, Paul Hilton.

Giovedì 26/10 SIERANEVADA di Cristi Puiu. Cannes 2016

Ore 21.00 con Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache.

Giovedì 02/11 L’ORDINE DELLE COSE di Andrea Segre. Venezia 2017

Ore 21.00 con Paolo Pierobon e Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti.

Giovedì 09/11 NICO di Susanna Nicchiarelli. Venezia 2017

Ore21.00 con Trine Dyrholm e John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca.

Giovedì 16/11 DA UNA STORIA VERA di Roman Polanski. Cannes 2017

Ore 21.00 con Eva Green, Emmanuelle Seigner, Vincent Perez.

Giovedì 23/11 A CIAMBRA di Jonas Carpignano. candidato all’Oscar

Ore 21.00 con Damiano Amato, Pio Amato, Koudous Seihon.

Giovedì 30/11 AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco Manetti. Venezia 2017

Ore 21.00 con Giampaolo Morelli, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Giovedì 07/12 DUNKIRK di Christopher Nola. Venezia 2017

Ore 21.00 con Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance.