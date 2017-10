Bodini e la Via Sacra del Rosario: la mostra

pittori, quadri, dipinti, sculture

Nel decennale della scomparsa di S.E. Monsignor Gianni Danzi, viene ospitata nelle sale del Museo Butti di Viggiù, una mostra dedicata alla Via Sacra del Rosario, che dal 2008 conduce dal cuore del paese al Colle Sant’Elia. Al pubblico viene presentata una serie di elaborati grafici e a bassorilievi per ricordare un’opera che passa spesso inosservata, ma significativa per Viggiù, in particolare le 21 medaglie, volute da Giovanni Paolo II nel 25° anno del suo pontificato (1978-2003), da cui vengono poi creati i bassorilievi in gesso e poi bronzo, donati dallo stesso Danzi alla comunità viggiutese. La Via Sacra si compone di sei stazioni con cinque stele ciascuna, realizzate in pietra di Saltrio in cui sono incastonati i tondi in bronzo con i Misteri del Rosario, a firma dello scultore Floriano Bodini, per la prima volta riuniti ed esposti al pubblico.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, sarà visitabile dal 28 ottobre al 10 dicembre, data importante in quanto seconda domenica di Avvento e giornata che ricorda la Beata Vergine di Loreto dove Monsignor Danzi è stato Arcivescovo.

A cura di Ignazio Campagna e Lara Treppiede

Orari di apertura: martedì-venerdì 14.00-18.30 sabato 9.30-12.00 14.00-18.30 domenica 16.00-19.00. Inaugurazione sabato 28 ottobre ore 17.00

www.museiciviciviggiutesi.com

Tel. 0332486510