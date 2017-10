Bollette dell’acqua poco trasparenti, Sognare Insieme Castellanza lancia una petizione

«Se il sindaco Cerini non ci ascolta allora noi lanciamo una petizione per avere più trasparenza sulle bollette dell’acqua». Il consigliere comunale di “Sognare insieme Castellanza” Michele Palazzo torna all’attacco sulla questione delle voci poco chiare che sono comparse nelle bollette inviate da Ami Acque e che riguardano il debito del Comune di Castellanza nei confronti di Agesp (circa 820 mila euro, risultato di un lungo tira e molla tra Agesp e amministrazione comunale che era partito da quasi 5 milioni di euro) a seguito dello stop all’aumento delle tariffe dell’acqua. Quei soldi, sborsati da Castellanza, ora vengono richiesti ai cittadini tramite l’attuale gestore.

La maggioranza e il sindaco, infatti, hanno risposto no alla proposta di istituire una commissione d’inchiesta, in merito al conguaglio acqua e partite pregresse, con l’obiettivo di accertare le dinamiche degli accordi intercorsi tra il Comune di Castellanza e le società Agesp S.p.A. e Amiacque.

«Il gruppo – sottolinea Michele Palazzo – ha deciso di far partecipare la comunità, attraverso lo strumento di una raccolta di firme/petizione, per far cambiare idea agli attuali amministratori e ricevere delle risposte chiare sui quesiti della petizione». La raccolta delle firme sarà coordinata, a nome del gruppo, da Valèrie Berrichillo.