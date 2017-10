“Bonus verde” per terrazze e giardini privati

parco morselli terrazze vigneto gavirate

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina oggi ha annunciato che nella prossima manovra di bilancio verrà finalmente introdotto il “bonus verde” per terrazze e giardini, che consiste nella detrazione del 36% del costo sostenuto per la cura e la manutenzione del verde privato.

Tale detrazione – analoga a quelle già presenti per le ristrutturazioni edilizie o per l’acquisto di elettrodomestici – consiste nella possibilità di richiedere il rimborso nella denuncia dei redditi dei costi sostenuti. A quanto si apprende quando la norma verrà definitivamente approvata potranno usufruire di questo sgravio i privati, compresi i condomini, che affideranno ad imprese professionali e qualificate i lavori di manutenzione del verde.

“Si tratta - afferma il Presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa – di un importante riconoscimento dell’importanza del verde privato che è parte integrante del paesaggio in cui viviamo tutti i giorni: le nostre città non sarebbero così belle senza una adeguata manutenzione di tutti gli spazi verdi. Finalmente viene riconosciuto in maniere concreta ed efficace, il valore del verde urbano per l ‘ambiente, la salubrità dell’aria e la qualità della vita e nelle nostre città”

Inoltre questo risultato – sostiene l’organizzazione degli imprenditori agricoli varesini – sarà fondamentale per fare chiarezza nel settore da sempre afflitto dalla presenza di operatori improvvisati e spesso abusivi , che ora si troveranno di fatto nell’impossibilità di operare. La speranza di tutti gli operatori del verde varesini è che queste novità – come oggi comunicate dal Ministro Martina e contenute nell’ultima manovra di bilancio – vengano rapidamente approvate cosi come sono state annunciate.