Bpm Sport Management, le prossime date

COPPA ITALIA A BOGLIASCO (GE) IL 7-8 OTTOBRE 2017

Completati negli scorsi giorni i due gironi di primo turno della Coppa Italia 2017/2018 che hanno decretato le avversarie della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management per la seconda fase della competizione. Alla squadra di mister Marco Baldineti e alla Pro Recco, già qualificate in virtù dei risultati della scorsa stagione, si uniscono anche CC Ortigia (vincente del gruppo B) e RN Savona (seconda del girone A). Le quattro squadre andranno a comporre il gruppo C che si svolgerà il 7 e 8 ottobre a Bogliasco (GE).

RN Florentia (prima nel gruppo A) e CN Posillipo (seconda del girone B) si aggiungono invece ad AN Brescia e Canottieri Napoli nel gruppo D (di scena a Brescia il 6-7 ottobre). Alle Final Four, in programma il 23 e 24 marzo 2018 in sede da destinarsi, le prime due di ogni girone. Questo il programma delle gare che sabato e domenica vedranno impegnata la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management nella piscina G. Vassallo di Bogliasco (GE):

1° Giornata – sabato 7 ottobre

17.00 Pro Recco – RN Savona

19.00 Sport Management – CC Ortigia 2° giornata – domenica 8 ottobre

09.00 RN Savona – Sport Management

11.00 CC Ortigia – Pro Recco 3° giornata – domenica 8 ottobre

15.00 CC Ortigia – RN Savona

18.00 Sport Management – Pro Recco

LEN EURO CUP ROUND 2 A AIX EN PROVENCE (Francia)

La Len intanto ha ufficializzato i gruppi del secondo turno dell’Euro Cup che vedranno la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management inserita nel girone C che si giocherà dal 13 al 15 ottobre ad Aix En Provence, cittadina situata a Sud della Francia e casa della squadra del Pays D’Aix Natation. La squadra francese è la formazione che nella scorsa settimana era stata tra le sette partecipanti del girone di Busto Arsizio e che aveva centrato il quarto posto nel gruppo vinto da Budapest e in cui la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management aveva chiuso in seconda posizione. Insieme ai mastini e ai francesi anche gli ungheresi del Vlc Miskolci e i russi dello Shturm2002 Ruza. Passeranno il turno le prime due classificate del girone. Il calendario del secondo turno di Len Euro Cup sarà diramato nei prossimi giorni.